البنك الدولي: 528 مليار دولار تحويلات للدول النامية

أفاد تقرير للبنك الدولي صدر السبت، أن #التحويلات_المالية التي تشكل مصدرا بالغ الأهمية للعائدات في #الدول_الفقيرة شهدت ارتفاعا سريعا هذه السنة، ومن المتوقع أن تسجل رقما قياسيا.

ومن المتوقع أن يزداد حجم الأموال المرسلة إلى البلدان النامية 10،8% هذه السنة، ليبلغ 528 مليار دولار.

وأوضح #البنك_الدولي أن "هذا الرقم القياسي الجديد يأتي بعد نمو بنسبة 7،8% سجل في 2017".

وبالإجمال، من المتوقع أن تبلغ التحويلات إلى الخارج، أي التي تضم تلك المرسلة إلى البلدان الغنية، 689 مليارا في 2018، بزيادة 10،3%.

وتدفقت التحويلات المالية إلى كل المناطق، ولكن خصوصا إلى أوروبا وآسيا الوسطى (20%)، وكذلك إلى جنوب آسيا (+13،5%)، ثم إفريقيا جنوب الصحراء (+9،8%) والشرق الأوسط وشمال إفريقيا (+9،1%) وأميركا اللاتينية وجزر الكاريبي (+9،3%) وشرق آسيا والمحيط الهادئ (+6،6%).

وأوضح البنك الدولي أن ازدياد هذه التحويلات المالية مرتبط مباشرة بمتانة الاقتصاد وفرص العمل في الولايات المتحدة، وبانتعاش في بلدان الخليج.

و #الهند واحد من أبرز البلدان التي حولت عليها هذه الأموال، مع إجمالي 80 مليار دولار، تلتها #الصين (67 مليارا) و #المكسيك والفيليبين (34 مليارا لكل منهما) ثم مصر (26 مليارا).