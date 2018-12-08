رغم الرسوم.. 35 مليار دولار فائض تجارة الصين مع أميركا

سجّل #الفائض_التجاري بين #الصين و #الولايات_المتحدة قيمة قياسية قدرها 35.6 مليار دولار في ضوء ازدياد الصادرات وتراجع الواردات، بحسب أرقام رسمية صدرت السبت.

وارتفعت #الصادرات_الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 9,8 بالمئة في نوفمبر على أساس سنوي بينما انخفضت الواردات في الشهر ذاته 25 بالمئة، بحسب المعلومات الواردة من إدارة #الجمارك الصينية.

ويتجاوز الفائض الشهري القياسي الحجم الذي تم تسجيله في أكتوبر وقدره 31,8 مليار دولار ويأتي بالرغم من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات الصينية.

وبلغ الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة للأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري 293,5 مليار دولار، مقارنة بـ251,3 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.