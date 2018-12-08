كوريا الجنوبية تقر ميزانية بـ 419 مليار دولار

وافق البرلمان في #كوريا_الجنوبية السبت على #ميزانية الحكومة للعام 2019 وقيمتها الإجمالية 469.6 تريليون وون (419 مليار دولار) بانخفاض طفيف عن الرقم الذي اقترحته الحكومة لكن مع زيادة حادة عن #ميزانية العام الحالي.

وكانت #وزارة_المالية قد اقترحت ميزانية قدرها 470.5 تريليون وون.

ويمثل الرقم النهائي زيادة قدرها 9.5 بالمئة عن ميزانية العام الحالي البالغة 428.8 تريليون وون، مع استبعاد ميزانية تكميلية قدرها 3.9 تريليون وون استحدثت أثناء العام.

وتخطط حكومة الرئيس مون جيه-إن، التي تولت السلطة في مايو أيار 2017، لزيادة الإنفاق خصوصا على دعم مشاريع لخلق الوظائف وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.