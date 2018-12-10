أرامكو تنفذ المرحلة الأولى من سبارك باستثمار 6 مليارات

مستقبل جديد تنتظره الصناعة المحلية في السعودية بانطلاق #مدينة_الملك_سلمان_للطاقة في المنطقة الشرقية، والتي تقع على مساحة تقدر بـ 50 كيلومترا مربعا بين حاضرتي الدمام والأحساء وترتبط بشبكة طرق برية قائمة، وخطوط للسكك الحديدية مستقبلا.

وسيتم الانتهاء من المدينة بعد 17 عاما وستضيف 22.5 مليار ريال للناتج المحلي سنوياً في مجالات الطاقة والتي تضم التنقيب والإنتاج والتكرير و #البتروكيماويات، والطاقة الكهربائية التقليدية، إضافة إلى معالجة المياه.

وستولد المدينة 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة ستولدها مدينة #الملك_سلمان والتي تضم في أنشطتها مناطق الصناعات الرئيسية، وميناء جافا، ومراكز تدريب متخصصة، ومراكز أعمال ومنطقة سكنية.