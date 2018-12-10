البريطانيون غيروا موقفهم: نريد البقاء بالاتحاد الأوروبي

أظهر أحدث استطلاع للرأي أجري في #بريطانيا أن أغلب المواطنين في البلاد يؤيدون البقاء في #الاتحاد_الأوروبي، ولم تعد الأغلبية مع الخروج، كما صوتوا في صيف العام 2016، فيما يأتي هذا الاستطلاع ليضيف تهديداً جديداً للتصويت التاريخي والمهم الذي سيجري في البرلمان الثلاثاء بشأن اتفاق الـ(Brexit).

ويأتي الاستطلاع الجديد الذي نشرته جريدة "اندبندنت" واطلعت "العربية.نت" على نتائجه بعد أيام قليلة من الفتوى القانونية التي صدرت عن المحامي العام في محكمة العدل الأوروبية، والتي قال فيها إنه من الناحية القانونية لا يزال بمقدور بريطانيا التراجع من طرف واحد عن مغادرة الاتحاد الأوروبي، وذلك بإبلاغ رئاسة الاتحاد في بروكسل التراجع عن تفعيل المادة 50 التي توجب على لندن أن تغادر الاتحاد قبل نهاية يوم الـ29 من مارس المقبل.

وبحسب استطلاع الرأي الذي أجري حصرياً لجريدة "اندبندنت" ونشرته الأحد فإن 52% من البريطانيين أصبحوا حالياً مع البقاء في الكتلة الأوروبية، وليس مع الخروج منها، ما يعني تبدل المزاج العام في البلاد تجاه البريكست.

وأجرى الاستطلاع فريق بحثي متخصص تابع لشركة (BMG Research)، وأظهر أن الداعمين للبقاء في الاتحاد الأوروبي يتزايد عددهم شهراً بعد آخر منذ الشهر الماضي، وأنهم تجاوزوا مستوى الـ50% من الناس بحلول شهر ديسمبر الحالي بالتزامن مع توصل بريطانيا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج المقرر خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

كما تبين من استطلاع الرأي أن أكثر من نصف البريطانيين يعتبرون أن "اتفاقية الانسحاب" التي توصلت لها رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الجانب الأوروبي كانت "اتفاقاً سيئاً"، كما أن النسبة نفسها ترى أيضاً أن على البرلمان البريطاني أن يرفض المصادقة على هذه الاتفاقية.

وتواجه رئيسة #الحكومة_البريطانية معارضة قوية داخل البرلمان للاتفاقية التي توصلت لها مع الأوروبيين، حيث أعلن حزب العمال المعارض أن أعضاءه سوف يصوتون ضد هذه الاتفاقية، كما أن عدداً من البرلمانيين الذين ينتمون الى الحزب الحاكم أيضاً يعارضون هذه الاتفاقية ويعتبرون بأنها مجحفة بحق بريطانيا.

وفي حال عدم المصادقة عليها من قبل البرلمان فإنها تصبح في حكم اللاغية، حيث لن تستطيع الحكومة المضي قدماً في تطبيقها، وهو ما سيجعل بريطانيا مهددة بالخروج من الاتحاد الأوروبي دون أي اتفاق، بما يعني دخولها في فوضى اقتصادية ودخولها في فوضى بشأن العلاقة التي تربطها بالاتحاد في المستقبل.