التضخم السنوي بمدن مصر يتراجع إلى 15.7% في نوفمبر

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين إن #التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 15.7% على أساس سنوي في نوفمبر من 17.7% في أكتوبر.



وعلى أساس شهري، انكمشت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.8% في نوفمبر، مقابل تضخم بلغت نسبته 2.6 في أكتوبر.



وفي الآونة الأخيرة، رفعت الحكومة أسعار #المواد_البترولية وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين.



ويشكو المصريون من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد القفزات المتتالية في #أسعار_الوقود والدواء والمواصلات.