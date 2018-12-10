السعودية.. أول منصة إلكترونية لتمويل الملكية الجماعية

قال الرئيس التنفيذي لشركة سكوبير للتمويل الجماعي عبدالرحمن الذيب في مقابلة مع "العربية" إن شركة سكوبير "SCOPEER" للتمويل الجماعي، هي أول شركة حاصلة على رخصة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية لإنشاء منصة إلكترونية لتمويل الملكية الجماعية.

وتعتبر هذه الرخصة هي الأولى من نوعها في المملكة، بحسب الذيب، وتمنح قطاع الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حلولًا وبدائل للتمويل ونموا لهذا القطاع، وكذلك فرص استثمارية للأفراد.

وأوضح الذيب أن منصات التمويل الجماعي لا تتدخل في قرار الاستثمار بل هي مجرد وسيط بين المستثمرين الراغبين بتملك حصص في الشركات الناشئة "startups" وهذه الشركات، وهو ما يعرف برأسمال المخاطر كونها تحتوي على نسبة مخاطرة أعلى ولكن ذات عائد استثمار أكبر.

وقال: "منصات التمويل الجماعي قد حولت الرقمنة إلى آلية لتسهيل الاستثمار بالشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن بدء عملية الاستثمار لم يعد يستغرق أكثر من شهرين بعدما كانت الفترة تمتد لأكثر من 6 أشهر، حتى إن آلية تسجيل الشركات بسيطة جداً عبر المنصة بطريقة مباشرة.

وأشار إلى أن هذه المنصات تهدف إلى تنويع مصادر التمويل، بعدما كانت محصورة بالمصادر التقليدية سواء البنوك أو الأفراد، منوهاً بأن "تمويل الملكية الجماعية" هو أحد أنواع التمويل الجماعي إلى جانب تمويل المكافآت، وتمويل التملك طويل الآمد، وتمويل العقاري الجماعي.