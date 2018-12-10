أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، اليوم الاثنين، أن اقتصاد البلاد نما 1.6% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2018، ليأتي النمو دون
التوقعات في استطلاع لرويترز والتي بلغت 2%.
وكان من المتوقع أن ينخفض النمو مع تأثر #الاقتصاد بمعدل التضخم المرتفع وتداعيات أزمة العملة.
وأشارت البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقييم انكمش 1.1% في الربع الثالث مقارنة مع الربع السابق.
أظهرت البيانات أن الاقتصاد نما بنسبة 5.3% على أساس سنوي في الربع الثاني بعد التعديل، مقارنة مع 5.2% في التقديرات الأولية.
تباطؤ نمو الاقتصاد التركي إلى 1.6% في الربع الثالث
أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، اليوم الاثنين، أن اقتصاد البلاد نما 1.6% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2018، ليأتي النمو دون