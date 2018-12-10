رقم صادم.. التضخم في فنزويلا يتخطى المليون % في نوفمبر

قالت الجمعية الوطنية "البرلمان" التي تقودها المعارضة إن أسعار المستهلكين في فنزويلا ارتفعت 1.3 مليون بالمئة في السنة المنتهية في نوفمبر تشرين الثاني مع تضرر البلاد من تضخم كبير وركود.



وكان صندوق النقد الدولي توقع في وقت سابق من العام الجاري أن يتجاوز معدل التضخم المليون بالمئة في عام 2018 و10 ملايين بالمئة في العام المقبل.



وأوضحت الجمعية الوطنية في تقرير أن التضخم الشهري تباطأ إلى 144% في نوفمبر تشرين الثاني من 148% في الشهر السابق و233% في سبتمبر أيلول.