كل ما تريد معرفته عن مدينة "سبارك" التي تدشن اليوم

تستعد #السعودية لإطلاق مدينة الملك سلمان للطاقة سبارك Spark، اليوم الاثنين، والتي سيضع حجر أساسها الأمير محمد بن سلمان.

وتعمل على إدارة المدينة شركة #أرامكو_السعودية باستثمارات تقدر بنحو 1.6 مليار دولار (6 مليارات ريال) في تجهيز وإعداد البنية التحتية.

وتقع مدينة الملك سلمان للطاقة بين حاضرتي الدمام والأحساء، وسوف يتم تطويرها خلال ثلاث مراحل على مساحة إجمالية تبلغ 50 كيلومتراً مربعاً، تغطي المرحلة الأولى منها مساحة قدرها 12 كيلومتراً مربعاً.

وبلغت نسبة الإنجاز في التصميمات الهندسية لكامل المشروع في مارس الماضي 90%، ومن المتوقع انتهاء الأعمال الإنشائية لكامل المرحلة الأولى في عام 2021.

وفي هذا السياق، أوضح مراسل العربية بدر الشهري أن ما يميز مدينة "سبارك" عن المدن الصناعية الأخرى، هو نوعية الصناعات التي تمتاز بها، بحيث تم تصميم هذه المدينة للقطاعات المساندة لقطاع الطاقة (بما يتعلق بالتكرير، والبتروكيماويات، والمعادن، وقطاع الطاقة الكهربائية التقليدية، وقطاع تكرير ومعالجة المياه).

ونوه بتصميم مدينة الملك سلمان للطاقة في منطقة حيوية، مرتبطة بشبكة النقل البرية وبالقرب من خطوط السكك الحديدية"، إضافة إلى العديد من الخدمات التي ستقدم للمستثمرين.

وأشار إلى الميناء البري الجاف بقدرة استعابية تصل إلى 8 ملايين طن سنويا، سيتم استيعابها في هذه المدينة، إضافة إلى القطارات.

وكشف أن صيانة الآبار البترولية الخاصة بأرامكو ستنتقل من ظهران إلى مدينة "سبارك" وذلك لتعزيز الفرص الاستثمارية سواء للموردين أو الشركات.

ويجري تنفيذ مشروع "سبارك" على ثلاث مراحل، حيث تنفذ أرامكو حاليا المرحلة الأولى من المدينة، التي ستكون بالقرب من مدينة بقيق التي تحتضن أكبر مجمع للنفط في العالم.



كما تم اختيار موقع المدينة بالقرب من خطوط السكك الحديدية التي تربط المدن السعودية والخط الحديدي للقطار الخليجي. وستكون المدينة على بعد 40 كيلومتراً من أرامكو وعلى بعد ساعة فقط من مطار الملك فهد الدولي بالدمام.



ويعد الهدف من إنشاء هذه المدينة هو جذب الاستثمارات عبر توطين سلسلة الإمداد، وتصدير 30% من الإنتاج إلى الأسواق العالمية.



ويتم في الوقت الحالي التفاوض مع عدد من المستثمرين في إطار خطة لجذب أكثر من 120 استثماراً صناعياً في نهاية المرحلة الأولى.



كما ستضم المدينة ميناء جافاً وعشرة مراكز تدريب ومنطقة خاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة بعد تهيئتها للعمل في المدينة، إضافة إلى تخصيص مساحات للمرافق السكنية والفندقية والتجارية.



وتعمل "أرامكو السعودية" مع عدد من الشركات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية لتنفيذ المدينة، أبرزها "سابك" و"هدف" و "مراسي" و"منشآت"، والهيئة العامة للاستثمار والصندوق الصناعي وهيئة المدن الصناعية "مدن".

وقال أحمد الغامدي مسؤول تطوير الأعمال، إن المدينة ستخلق 100 ألف فرصة عمل للشباب في السعودية، وستضيف عوائد للاقتصاد المحلي تقدر بنحو 6 مليارات دولار (22.5 مليار ريال) عند اكتمال جميع مراحل المدينة التي يجري في الوقت الراهن تنفيذ المرحلة الأولى منها.

وتقام المدينة على مساحة تقدر بـ50 كيلومتراً مربعا بالقرب من مدينة بقيق، وعلى مقربة من خط سكك الحديد الذي يربط دول مجلس التعاون الخليجي.. وتستهدف توفير سلسلة الإمداد لخمسة قطاعات، هي: الإنتاج والتكرير والبتروكيماويات والكهرباء والمياه، حيث يقدر الإنفاق السنوي لدول مجلس التعاون على هذه القطاعات بأكثر من 100 مليار دولار، ما يعادل 375 مليار ريال.

يشار إلى أنه تم حجز 60% من المرحلة الأولى من المدينة والتي تقدر مساحتها بـ13 كيلومترا مربعا من قبل شركات عالمية كبرى، كما تخطط أرامكو السعودية لتخصيص ثلثي المدينة للمنطقة الصناعية، كما ستضم المدينة ميناء جافا يستقبل الحاويات، و10 مراكز تدريب على مستوى عالمي، ومنطقة خاصة بالشركات المتوسطة والصغيرة بعد تهيئتها للعمل في المدينة، إضافة إلى تخصيص مساحات جيدة للمرافق السكنية والفندقية، ومرافق تجارية توفر نحو 1000 فرصة وظيفية.