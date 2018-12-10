وزير الاتصالات السعودي:سنزيد سرعة الإنترنت المتنقل 150%

أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية عبد الله السواحة، إن الوزارة تسعى إلى تغطية 3.5 مليون منزل بشبكات الألياف الضوئية بحلول 2020، فضلاً على تحسين سرعات الإنترنت المتنقل في المملكة بنسبة 150% لتصبح قرابة 28 ميجابت/ث، والوصول إلى 45 ميجابت/ث في عام 2020.

وأضاف السواحة أن الوزارة نجحت في تشجيع شركائها في القطاع الخاص بالاستثمار في نشر شبكات الألياف الضوئية، بحسب ما ورد في وكالة "واس".

وأشار إلى تمكن الوزارة بنهاية 2018 من إيصال شبكات الألياف الضوئية لعدد 700 ألف منزل، وتوسيع تغطية النطاق العريض اللاسلكي في المناطق النائية إلى 128 ألف منزل، وتغطية 100% من المناطق النائية المأهولة بالسكان بالخدمات الأساسية للاتصالات.