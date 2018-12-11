هذه سيناريوهات طلاق بريطانيا مع تمسك أوروبا بموقفها

مع تمسك المفوضية الأوروبية بالاتفاق الذي وقعه القادة في نوفمبر الماضي مع رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، وشكوك الأخيرة حول احتمال عدم تمرير #البرلمان_البريطاني للاتفاق ببنوده الحالية، يتبادر إلى الأذهان تساؤل حول السيناريوهات المطروحة أمام الحكومة البريطانية.

المدير التنفيذي لشركة انترماركت استراتيجي أشرف العايدي، قال في مقابلة مع "العربية"، إن #ماي ستعود للمرة الـ15 إلى بروكسل، وسط آمال بإمكانية تعديل الاتفاق لتمريره في البرلمان.

وأضاف العايدي "لا يمكن تغيير الاتفاق الحالي، وفقط ما هو ممكن إضافة بعض النقاط الأخرى المتعلقة بنقطة العودة، وبدلا من اتحادية جمركية تدخل فيها #أيرلندا لخمس سنوات، يتمسك الأيرلنديون بعام واحد فقط".

وأضاف أن هذا هو الاحتمال الوحيد القابل لتفاوض الأوربيين مع رئيسة الوزراء البريطانية، أو أن يتم عمل #استفتاء ثانٍ بشروط جديدة وهذا ممكن حدوثه بنسبة 60%.

وحول مسار الإسترليني قال العايدي "إذا كان المستثمرون لديهم القدرة على تحميل #الإسترليني عند مستويات 1.24 دولار، فسيكون هذا قرارا جيدا بالاستثمار في الإسترليني، وللمستثمرين الذين يخافون على استثماراتهم من هبوط العملة 20% أقول هذا لن يحدث ولن يهبط الإسترليني إلى 1.20 دولار".

وتوقع العايدي أن يصل الإسترليني إلى 1.40 أو 1.45 دولار في نهاية الربع الأول إذا توصلت جميع الأطراف لاتفاق.

وأشار إلى وجود عامل آخر مؤثر وهو الدولار الأميركي الذي من المتوقع أن يهبط بسبب تدني احتمالات رفع #الفائدة_الأميركية لأقل من مرة واحدة في 2018.