الاتحاد الأوروبي للبريطانيين: هذا الاتفاق أو لا اتفاق!

استبعد رئيس #المفوضية_الأوروبية جان-كلود يونكر أي إعادة تفاوض بشأن اتفاق الانفصال مع #بريطانيا، لكنه قال إنه لا يزال بالإمكان توضيح عناصر الاتفاق.

وفي إحاطة له أمام المشرعين الأوروبيين في ستراسبورغ بفرنسا بشأن قمة للزعماء هذا الأسبوع، قال يونكر اليوم الثلاثاء إنه "لا يوجد أي مجال على الإطلاق لإعادة التفاوض" على اتفاق الانفصال.

لكنه أضاف أنه "إذا ما استخدم الأمر بذكاء، فهناك مجال كاف لإعطاء مزيد من التوضيح والتفسيرات الأخرى دون فتح اتفاقية الانسحاب".

وأكد يونكر، الذي من المقرر أن يجتمع مع رئيسة الوزراء البريطاني #تيريزا_ماي مساء اليوم الثلاثاء، أن "الاتفاق الذي حققناه هو أفضل اتفاق ممكن. إنه الاتفاق الوحيد الممكن".