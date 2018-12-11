ميركل بعد زيارة ماي: تغيير اتفاق بريكست "ليس ممكنا"

المصدر: برلين - أ ف ب

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الثلاثاء بعد محادثات مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها لا ترى أي إمكانية لإعادة التفاوض حول اتفاق بريكست.

وصرحت ميركل، لنواب من كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، بأنه "لا يمكن أبداً تغيير" الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، وفقاً لما ذكرته مصادر نقلاً عن لقاء النواب.

وأكدت ميركل كذلك لماي أنه لا يمكن التوصل إلى أي اتفاقات بشأن بريكست إلا مع الاتحاد الأوروبي ككل، وليس بشكل ثنائي مع الدول الأعضاء.

وزارت ماي ثلاث عواصم أوروبية الثلاثاء في محاولة مستميتة لإنقاذ اتفاق بريكست، بعد يوم من تأجيل تصويت في البرلمان لتجنب الخروج من الاتحاد دون اتفاق.

وتضمن جدول ماي لقاءات مع رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، وميركل ورئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر.

وتسعى ماي إلى الحصول على "تطمينات" حول بنود في اتفاق البريكست تتعلق بإيرلندا الشمالية، وتأمل في إقناع حزبها المحافظ المتمرد بتأييدها.