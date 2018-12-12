إمارة عجمان تخطط لإصدار باكورة سنداتها الدولية

قال مسؤول حكومي لرويترز إن #إمارة_عجمان تخطط لبيع أولى سنداتها المقومة بالدولار العام القادم.



وتنامى اعتماد حكومات في #الخليج على التمويل الأجنبي في السنوات القليلة الأخيرة مع تباطؤ اقتصاد المنطقة في أعقاب انخفاض أسعار النفط.



وإذا مضت إمارة عجمان قدما في خططها، فإنها ستكون خامس إمارة تطرح أدوات دين دولية بعد دبي و #أبوظبي و #الشارقة و #رأس_الخيمة.



وقال المسؤول إن عجمان، غير المصنفة، تتطلع إلى الحصول على تصنيف ائتماني وتهدف إلى طرح باكورة سنداتها الدولية في النصف الأول من العام القادم.



وأضاف أن الحكومة ستدرس الصكوك والسندات التقليدية، لكنه قال إن القرار النهائي بشأن حجم وصيغة الدين المزمع بيعه لم يُتخذ بعد.



وأصدرت الإمارات في أكتوبر قانونا يسمح للحكومة الاتحادية بالبدء في إصدار ديون سيادية.



ومن شأن هذا السماح للبنوك بشراء السندات الحكومية بالدرهم أو العملات الأجنبية، مما يمنحها أصولا ذات تصنيف مرتفع يمكنها أن تدير بها السيولة لديها، فيما سيستخدم البنك المركزي السندات للمساعدة في إدارة سوق نقد الانتربنك (التعاملات بين البنوك).

وسيظل بمقدور الإمارات إصدار ديون بشكل منفرد. وبالإضافة إلى عجمان، قالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي، إن أبوظبي تدرس إصدار سندات دولية جديدة العام القادم.