بريطانيا..ماي تنجو من سحب الثقة بدعم 158 نائباً محافظاً

أعلن 158 نائباً من حزب المحافظين دعمهم لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام تصويت سحب الثقة.

وكانت ماي قد تعهدت بمحاربة التصويت المرتقب الليلة لسحب الثقة منها.

وفي كلمة لها صباح اليوم، تمسكت ماي بالاتفاق الموقع مع القادة الأوروبيين.

وحذرت ماي من خطر الانقسام في حال عدم التصويت على اتفاق بريكست، وقالت "أي تغيير في القيادة يعني تأجيل أو إلغاء اتفاق بريكست، الشعب يريد منا أن نمضي قدما في اتفاق بريكست".

وأضافت ماي "لا ينبغي أن نخاطر بإعطاء نواب المعارضة السيطرة على مفاوضات بريكست".

وفي رده على تصريحات ماي قال حزب العمال البريطاني، إن ضعف رئيسة الوزراء يهدد أداء الحكومة في هذا الوقت الحرج.

وتأتي تصريحات ماي للرد على ما أعلنه نواب من حزب المحافظين، الذي تنتمي له رئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي، بشأن التوصل إلى إجراء تصويت على #سحب_الثقة منها، اليوم الأربعاء، في ظل انفراط عقد خروج البلاد المقرر من #الاتحاد_الأوروبي.

وأعلن جراهام برادي، رئيس ما يعرف باسم لجنة 1922 في الحزب، تجاوز الحد اللازم لإجراء الاقتراع.

وأضاف أن اقتراعا سيجرى بين الساعة 18:00 و20:00 اليوم الأربعاء في مجلس العموم، وستعلن النتائج في أقرب وقت ممكن.

كانت الحكومة البريطانية قد أجلت مساء الاثنين تصويت البرلمان على الاتفاق الموقع مع القادة الأوروبيين بشأن #انفصال_بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

والتقت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، مع مسؤولي المفوضية الأوروبية مساء اليوم الثلاثاء.

وفي سياق متصل استبعد اليوم رئيس #المفوضية_الأوروبية جان-كلود يونكر أي إعادة تفاوض بشأن اتفاق الانفصال مع #بريطانيا، لكنه قال إنه لا يزال بالإمكان توضيح عناصر الاتفاق.

وفي إحاطة له أمام المشرعين الأوروبيين في ستراسبورغ بفرنسا بشأن قمة للزعماء هذا الأسبوع، قال يونكر اليوم الثلاثاء إنه "لا يوجد أي مجال على الإطلاق لإعادة التفاوض" على اتفاق الانفصال.

لكنه أضاف أنه "إذا ما استخدم الأمر بذكاء، فهناك مجال كاف لإعطاء مزيد من التوضيح والتفسيرات الأخرى دون فتح اتفاقية الانسحاب".

وأكد يونكر، الذي من المقرر أن يجتمع مع رئيسة الوزراء البريطاني تيريزا_ماي مساء اليوم الثلاثاء، أن "الاتفاق الذي حققناه هو أفضل اتفاق ممكن. إنه الاتفاق الوحيد الممكن".