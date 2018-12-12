4 سيناريوهات للتخبط السياسي في بريطانيا.. تعرف عليها

وضع الرئيس التنفيذي لشركة Lombard Odier الشرق الأوسط رضوان مغراوي 4 سيناريوهات محتملة للتخبط السياسي الحاصل في #بريطانيا، مرجحاً الكفة لاحتمالية أن يصادق البرلمان البريطاني أخيرا على اتفاق البريكست بصيغته الحالية وهو ما وصفه بالسيناريو الأكثر ترجيحا.

وبحسب مغراوي، فإذا استمرت ماي في قيادة الحكم اليوم، فستحصل حتماً على بعض التنازلات من بعض الدول الأوروبية في الجولة التي ستقوم بها مطلع العام.

أمّا السيناريوهات الثلاثة الأخرى:

- في حال لم يصادق البرلمان البريطاني على اتفاق #البريكست ، فسيكلف الحكومة إعادة التفاوض مع الدول الأوروبية على بعض بنود الاتفاق، وهذا سيستغرق حتماً عدة أشهر، بالتالي سيطالبون بتأخير الخروج البريطاني إلى ما بعد 29 مارس المقبل الموعد المحدد، لافتاً إلى أن القرار الصادر عن قاضي المحكمة العليا في لندن مؤخراً عن إمكانية إلغاء البريكست يعتبر "ورقة تفاوض جديدة" مع أنصار البريكست.

- إذا سحبت الثقة من حكومة تيريزا ماي اليوم، فمن الممكن أن نشهد استفتاء شعبيا ثانيا حول خروج بريطانيا من عدمه، لاسيما وأن التقارير الأخيرة تحدثت عن تغيير في آراء البريطانيين.

- السيناريو الأخير، هو لا اتفاق "NO DEAL"، وهو مستبعد جداً ولكن وارد.

كيف ستتفاعل الأسواق إذا مع هذه الاحتماليات؟

يرى مغراوي أنه في حال صادق البرلمان البريطاني على اتفاق البريكست بصيغته الحالية، فإن هذا الأمر سينعش #الاسترليني وسيكسب ما بين 6 إلى 7%، وسيصل إلى 1.33 دولار أميركي و 1.37 دولار في بداية العام 2019.

أّمّا إذا حصل "NO DEAL"، فالجنيه الاسترليني سيصل إلى 1.15 أو 1.2 دولار أميركي، متوجها إلى المستثمرين بضرورة التخارج من استثمارات إذا كانت بالجنيه الاسترليني.

ولا يخفي مغراوي قلقه وعدم تفاؤله بالقطاع العقاري في لندن، حيث إنه بعد قرار البريكست في 2016 شهدت الأسواق خروج العديد من الاستثمارات من لندن ونقلها إلى فرانكفورت وباريس.