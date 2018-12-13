قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، إن #الاستثمار_الأجنبي_المباشر في #الصين انخفض بنسبة 1.3% في الأحد عشر شهراً الأولى من العام إلى 793.27 مليار يوان، ما يعادل 115.54 مليار دولار عنه قبل سنة.
وأوضحت الوزارة أنه في نوفمبر انخفضت الاستثمار الأجنبي المباشر 26.3% على أساس سنوي إلى 92.11 مليار يوان.
وأضافت أن الاستثمار الأجنبي المباشر القادم من الولايات المتحدة بين يناير ونوفمبر زاد 3.7% على أساس سنوي.
انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين 1.3%
قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، إن #الاستثمار_الأجنبي_المباشر في #الصين انخفض بنسبة 1.3% في الأحد عشر شهراً الأولى من العام إلى 793.27 مليار يوان، ما يعادل 115.54 مليار دولار عنه قبل سنة.