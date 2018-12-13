تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن 56%

هبط صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على #الأردن في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 56.3% إلى 381.6 مليون دينار (538 مليون دولار)، مقارنة مع مستواه في نفس الفترة من 2017، بحسب أرقام للبنك المركزي الأردني اليوم الخميس.



وكان الاستثمار المباشر في الأردن 875 مليون دينار في النصف الأول من 2017.



ويقول صناعيون إن حالة الترقب من قبل المستثمرين مع استمرار توتر الأوضاع السياسية في المنطقة أدت إلى تراجع الاستثمارات الخاصة القادمة من الخليج والدول الأجنبية.