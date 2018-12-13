هيرميس تتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 13-14% في 2019

قال أحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية #هيرميس، أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، الخميس، إن المجموعة تتوقع انخفاض معدل التضخم في #مصر إلى ما يتراوح بين 13 % و14% في 2019.

وذكر شمس الدين في مؤتمر صحافي للمجموعة بالقاهرة، أنه يتوقع أيضا تراجع #أسعار_الفائدة بواقع نقطتين مئويتين في العام المقبل، مضيفا أن خفض أسعار الفائدة بمصر "مسألة وقت".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 15.7% على أساس سنوي في نوفمبر من 17.7% في أكتوبر.

كان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016 ليبلغ مستوى قياسيا مرتفعا في يوليو/تموز 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة، لكنه انحسر تدريجيا منذ ذلك الحين.

وفي الشهر الماضي، أبقى البنك #المركزي_المصري على أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة مستقرة، ليظل سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 16.75 %، وسعر فائدة الإقراض عند 17.75 %.