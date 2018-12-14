تراجع إنتاج الصين الصناعي ومبيعات التجزئة في نوفمبر

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، أن الإنتاج الصناعي الصيني نما 5.4% في نوفمبر على أساس سنوي، بينما زادت مبيعات التجزئة بأقل من المتوقع عند 8.1%.



في المقابل زاد الاستثمار في الأصول الثابتة بأفضل من المتوقع قليلا في أول 11 شهراً من العام.



وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا استقرار نمو الإنتاج الصناعي عند 5.9% في أكتوبر.