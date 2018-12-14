موديز تعدل نظرتها المستقبلية لتصنيف لبنان إلى سلبية

أعلنت وكالة "موديز"، للتصنيفات الائتمانية، أنها عدّلت النظرة المستقبلية لتصنيف لبنان من مستقرة إلى سلبية، إثر تصاعد التوترات الداخلية والجيوسياسية.
ولفتت الوكالة، حسب "رويترز"، إلى أن "النظرة المستقبلية السلبية للبنان ترجع إلى #زيادة_المخاطر على وضع السيولة الحكومية و#الاستقرار_المالي في البلاد".
وتوقعت الوكالة أن تظل معدلات العجز في الموازنة اللبنانية أعلى لأمد أطول من المتوقع، مما يزيد أعباء الدين على الحكومة.
وأضافت "احتياطيات العملة الأجنبية في #لبنان تبدو أقل حجما عند تقييم مخاطر الاستقرار المالي المرتبطة بتدفقات الودائع النازحة المحتملة أو انخفاض التدفقات الداخلة".