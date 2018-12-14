موديز تعدل نظرتها المستقبلية لتصنيف لبنان إلى سلبية

أعلنت وكالة "​موديز​"، للتصنيفات الائتمانية، أنها عدّلت النظرة المستقبلية لتصنيف ​لبنان​ من مستقرة إلى سلبية، إثر تصاعد التوترات الداخلية والجيوسياسية.

ولفتت الوكالة، حسب "رويترز"، إلى أن "النظرة المستقبلية السلبية للبنان ترجع إلى #زيادة_المخاطر على وضع السيولة الحكومية و#الاستقرار_المالي في البلاد".

وتوقعت الوكالة أن تظل معدلات العجز في الموازنة اللبنانية أعلى لأمد أطول من المتوقع، مما يزيد أعباء الدين على الحكومة.



وأضافت "احتياطيات العملة الأجنبية في #لبنان تبدو أقل حجما عند تقييم مخاطر الاستقرار المالي المرتبطة بتدفقات الودائع النازحة المحتملة أو انخفاض التدفقات الداخلة".