السعودية تزيد حصة المواطن من الناتج المحلي 15%

كشف الأرقام الصادرة عن #الهيئة_العامة_للإحصاء السعودية أن قيمة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني لعام 2018 بلغت بالأسعار الجارية 21 ألفاً و997 ريالاً بارتفاع بلغت نسبته 14.91%، مقارنة مع الربع الثاني من العام 2017.

كما أظهرت الأرقام التي تعكس أثر #رؤية_السعودية_2030 على تطور المالية العامة في المملكة، أن قيمة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في الربع الثاني لعام 2018 بلغت بالأسعار الجارية 22 ألفاً و272 ريالاً بارتفاع نسبته 14.20%، مقارنة مع الربع المقابل من العام السابق.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن هذا المؤشر يعبرِّ عن قدرة الفرد في حصوله على السلع والخدمات الاستهلاكية، ويعطي انطباعاً عن متوسط دخل الفرد في المملكة بشكل ربع سنوي وسنوي، ويُستخدم كأحد مقاييس التنمية الاقتصادية لدول العالم، وللمقارنة بين بلد وآخر.

وكذلك أصدرت الهيئة مؤشر #الادخار الإجمالي للربع الثاني لعام 2018 موضحة أن إجمالي الادخار بلغ 242 ملياراً و497 مليون ريال بارتفاع نسبته 29.13%، مقارنة بقيمته في الفترة نفسها من العام السابق والبالغة 187 ملياراً و793 مليون ريال.

وارتفعت نسبة الادخار الإجمالي إلى #الناتج_المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2018 بنسبة 33.09% مقابل 30.18% في الفترة المماثلة من العام السابق.