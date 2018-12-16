شاهد السماء تمطر مالاً في هونغ كونغ.. وتوقيف المتسبب

أمطرت السماء مالاً في أحد شوارع حي شعبي في #هونغ_كونغ، السبت، بمبادرة من شاب متخصص في العملات المشفرة أراد بحسب قوله "مساعدة الفقراء" غير أن السلطات أوقفته، الأحد.

وقد صوّر مارة في حي "شام شوي بو" بهواتفهم المحمولة، السبت، أوراقا نقدية تتطاير من مبنى يحاول الناس جمعها.

وبث المشهد بثا مباشرا عبر صفحة في "فيسبوك" عن العملات الافتراضية يديرها شاب قال إنه أراد فعل الخير.

وأوضح وونغ تشينغ كيت البالغ من العمر 24 عاما عبر صفحته، أن الهدف من هذه المبادرة هو "مساعدة الفقراء من خلال سرقة الأغنياء".

لكن السلطات أوقفته، الأحد، بتهمة إثارة الشغب في مكان عام عندما كان عائدا إلى الحي على متن سيارة لامبورغيني.

وأوضحت الشرطة أنها استعادت أوراقا نقدية قدّرت قيمتها الإجمالية بحوالي 6000 دولار محلي (770 دولاراً أميركياً).

وجمع كثيرون ثروات في السنوات الأخيرة بفضل العملات الافتراضية التي تشهد إقبالا متناميا وأشهرها البيتكوين على الرغم من التقلّبات في أسعارها.