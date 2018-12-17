البطالة في تركيا تقفز إلى 11.4% في 3 أشهر

أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، اليوم الاثنين، بلوغ معدل البطالة 11.4% في الفترة من أغسطس إلى أكتوبر، ارتفاعا من 11.1 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

وبحسب الأرقام، بلغ معدل البطالة غير الزراعية 13.5% في المتوسط على مدى أغسطس إلى أكتوبر مقارنة مع 13.2% بين يوليو وسبتمبر.

من جهه أخرى، قال معهد الإحصاءات التركي اليوم الاثنين، إن الإنتاج الصناعي تراجع 5.7% على أساس سنوي معدل في ضوء عوامل التقويم في أكتوبر وذلك في انخفاض فاق التوقعات.

وكان 6 اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجعا بنسبة 4%. ومقارنة مع الشهر السابق، تراجع الإنتاج الصناعي 1.9% في أكتوبر على أساس معدل في ضوء التقويم والعوامل الموسمية.