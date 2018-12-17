صفقة طائرات "إيرباص" معلقة وإيران تطلب تدخل الأوروبيين

قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، إن طهران طالبت الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بالضغط على السلطات الأميركية للسماح بتسلمها طائرات ركاب اشترتها من "إيرباص".

ومن أجل تحديث أسطولها، طلبت شركة "إيران للطيران" 200 طائرة ركاب، من بينها 100 من "إيرباص" و80 من "بوينغ" و20 من "ايه.تي.آر" الفرنسية الإيطالية، بعد التوصل للاتفاق النووي بين #إيران وست قوى عالمية في 2015.

لكن وزارة الخزانة الأميركية ألغت الترخيص الممنوح لـ"بوينغ و"إيرباص" لبيع طائرات تجارية إلى شركة الطيران الإيرانية، بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد #ترمب من #الاتفاق_النووي في مايو الماضي، وإعادة فرض العقوبات على طهران مرة أخرى.

وقالت فرزانة شرف بافي الرئيسة التنفيذية لشركة "إيران للطيران" متحدثة لوكالة الطلبة: "شاغلنا الرئيسي أن نستطيع تقديم خدمة أفضل لمسافرينا.. نأمل في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من الحصول على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لتسليم طائرات إيرباص المشتراة".

ورغم أن مقر "إيرباص" في فرنسا إلا أنه ينبغي عليها أن تحصل على موافقة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لبيع الطائرات إلى إيران، لأن ما لا يقل عن 10% من مكونات الطائرات تصنع في الولايات المتحدة.

وسلمت "إيرباص" ثلاث طائرات لإيران قبل إلغاء الترخيص.

وتابعت شرف بافي قائلة: "صدر ترخيص من المكتب لطائرات إيه.تي.آر.. بإمكان (الاتحاد الأوروبي) أن يسعى لاستصدار تراخيص لطائرات إيرباص".