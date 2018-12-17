فتيلة الحرب التجارية لا تنطفئ.. واشنطن وبكين تصعدان

قالت الولايات المتحدة إن ممارسات #الصين التنافسية غير العادلة تضر الشركات والعمال الأجانب بشكل ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، لكنها تعهدت بقيادة جهود الإصلاح.

وكان المبعوث التجاري الأميركي دينيس شيا يرد على انتقادات المبعوث الصيني تشانغ شيان تشن، الذي قال إن الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب على منتجات الصلب والألمنيوم تتيح الحماية التجارية تحت ستار مزاعم الأمن القومي المشكوك فيها.

وتم تبادل الكلمات الساخنة، في نصوص اطلعت عليها رويترز، في بداية مراجعة مغلقة للسياسات التجارية الأميركية، تُجرى كل عامين في منظمة التجارة العالمية، وتٌستأنف يوم الأربعاء.

وأبدى شيا قلقه من نظام تسوية المنازعات في المنظمة، قائلا "إنه ابتعد كثيرا عن النظام الذي اتفق عليه الأعضاء"، مضيفا أن هيئة الاستئناف بالغت في بعض التفسيرات القانونية.

وعزا تشيانغ ذلك إلى قيام واشنطن بعرقلة اختيار القضاة، وهو ما أصاب النظام بالشلل.

ولتحفيز إصلاح منظمة التجارة العالمية، رفض فريق ترمب إجراء تعيينات جديدة في هيئة الاستئناف، أعلى محكمة تجارية في العالم، وهي عملية تتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء بالمنظمة. وبناء على ذلك، خلت الهيئة من القضاة، ولن تستطيع إصدار أحكام ملزمة في النزاعات.