مصر.. مناقصة الشهر المقبل لاختيار مديري طرح السندات

قال مصدر حكومي مصري رفيع، إن وزارة المالية تعتزم طرح مناقصة الشهر المقبل لاختيار مديري طرح السندات الدولية المرتقب، بحسب ما نقلت نشرة انتربرايز الإلكترونية.

واقترضت مصر بقوة من الخارج منذ أن بدأت برنامج إصلاح اقتصادي مدعوما من #صندوق_النقد الدولي في أواخر 2016.

وأضاف مصدر انتربرايز "سيتم اختيار بنوك آسيوية ضمن قائمة مديري الطرح، إذ إن غالبية الإصدار المزمع سيوجه للسوق الآسيوية".

ولم يرد مسؤولو وزارة المالية على اتصالات ورسائل من رويترز للتعقيب.

وتبلغ احتياجات #مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار (28.5 مليار دولار) في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب خلال العامين القادمين، وتحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي بزيادة 17.2% على أساس سنوي.