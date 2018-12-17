هيرمس: هيكل الدين لا يمثل خطراً على الاقتصاد المصري

أشار رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرمس" أحمد شمس إلى أن جميع الأسواق الناشئة تعاني من ارتفاع كبير في الدين الخارجي، ما أدى إلى تذبذبات في الأسواق المالية خلال العام الحالي.

ولفت شمس في مقابلة مع "العربية"، إلى أن مصر من بين الدول الأكثر استقرارا من حيث الدين الخارجي.

وقال: "يشكل الدين حوالي 37% من الناتج المحلي الإجمالي، 40% من الدين الخارجي المصري من مؤسسات دولية وبفترات سداد منضبطة".

وتابع: "إصدار سندات اليوروبوندز لا تتعدى الـ23 مليار دولار من إجمالي الدين الخارجي البالغ 95 مليار دولار".

وفيما أكد أن هيكل الدين لا يمثل خطرا على الاقتصاد المصري، شدد على أن أسعار الفائدة تشكل أكبر خطر على الاقتصاد بمصر.