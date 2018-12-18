الكويت تنوي تخفيض عدد الوافدين بـ1.5 مليون في 7 سنوات

قالت شركة اندوسويس لإدارة الثروات إن #الكويت شأنها شأن نظيراتها الدول المنتجة للنفط، تحاول بناء اقتصاد أكثر تنوعا، ولكنها أيضا تضع نصب عينيها توفير الدعم للقوى العاملة الوطنية.



وعلى هذا النحو، قد تنخفض أعداد الوافدين لديها بمقدار 1.5 مليون نسمة خلال السنوات السبع المقبلة وفقا لما ذكرته تقارير في الآونة الأخيرة، علما ان تعداد سكان الكويت يبلغ 4.2 ملايين نسمة.



وقالت الشركة في تحليل بقلم كبير الاقتصاديين في بنك كريدي أغريكول الفرنسي د.بول ويتروولد ونقلته صحيفة الأنباء الكويتية إن هذه "التغييرات الديمغرافية" لن تمر دون التأثير على النمو الاقتصادي، الذي هو في نهاية المطاف مزيج من النمو السكاني والإنتاجية. ويبدو من المستحيل تقريبا أن ننجز عملية استبدال عدد كبير من العمال الأجانب بالكويتيين في وقت أقل من جيل.