الميزانية التوسعية بـ 2019 تدعم تفاؤل الشركات السعودية

توقع الرئيس التنفيذي في شركة اماك للاستثمارات، محمد العمران، أن تخصص #ميزانية_السعودية للعام 2019 ما لا يقل عن 20% من إجمالي نفقاتها للإنفاق الرأسمالي، الذي ينعكس على شكل مشاريع تنموية وحيوية.

ووصف العمران في مقابلة مع "العربية" ميزانية العام 2019 بأنها ميزانية دعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي، موضحاً أن التوسع المدروس بالإنفاق يستهدف تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق الناتج الإجمالي المحلي.

وقال العمران إن الوضع العام تفاؤلي مع توقعات التوسع بالإنفاق و #سياسة_مالية توسعية وخطط عريضة جرى وضعها في برنامج التوازن المالي، بجانب خطط تفصيلية لكل سنة مالية ونتوقع ميزانية توسيعة تساعد على النمو الاقتصادي وزيادة المعروض النقدي ودفع عجلة التنمية.

وأكد أن التركيز في الميزانية السعودية الجديدة سيكون على القطاعات الأساسية، مثل #التعليم والصحة والنقل ومشاريع البنى التحتية والإنفاق الرأسمالي، بجانب تعزيز أوامر الدفع للقطاع الخاص.

وتحدث عن تراجع تأثير أسعار النفط على تذبذب سوق #الأسهم_السعودية، موضحاً أن النفط لم يعد يمثل أهمية كبيرة للإيرادات في الميزانية السعودية مع نجاح الدولة في تنفيذ برامج رؤية 2030 والتي تستهدف رفع حصة الإيرادات غير النفطية.