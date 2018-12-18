حساب المواطن: 30 مليار ريال لـ 12.3 مليون مستفيد

يهدف برنامج #حساب_المواطن إلى تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من #الإصلاحات_الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، إذ بلغ مجموع الدفعات المودعة في حسابات المستفدين منذ انطلاق البرنامج قبل نحو عام، نحو 30 مليار ريال.

كما يهدف برنامج "حساب المواطن" بشكل رئيسي إلى دعم ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، مثلما يهدف إلى تشجيع الأسر على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه.

وتضمنت المبالغ المصروفة عبر 13 دفعة، مبالغ تخص تعويضات عن دفعات سابقة بقيمة تتجاوز 200 مليون ريال، ويبلغ متوسط مقدار الدعم للأسر المستحقة استحقاقا كاملا 1000 ريال.

وكان برنامج حساب المواطن قام بإيداع أول دفعة في #حسابات المستفيدين في 21 ديسمبر من العام الماضي، وبعدها توالي إعلان الدفعات في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

وشهد عدد المستفيدين من برنامج "حساب المواطن" ارتفاعاً تدريجياً بنسبة 16% منذ انطلاقة قبل عام، ليصل عددهم إلى 12.3 مليون مستفيد.

يشار إلى أن الفئات الأساسية التي تستفيد من البرنامج هي #الأسر_السعودية وأسر حاملي بطاقة التنقل وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي وزوجة المواطن السعودي وكذلك الفرد المستقل.