الصين تُصعد لهجتها حول نزاعها التجاري مع واشنطن

أعلن الرئيس الصيني، شي جينبينغ، اليوم الثلاثاء، أنّ لا أحد يمكنه أن "يُملي" على بكين ما تفعله وما لا تفعله، وذلك في كلمة ألقاها خلال حفل ضخم بمناسبة الذكرى الـ40 للانفتاح الاقتصادي في البلاد.

وقال شي في كلمته في قاعة الشعب الكبرى في بكين "لا يمكن لأحد أن يُملي على الشعب الصيني ما يجب أن يفعله أو لا يفعله"، وذلك في الوقت الذي تخوض فيه بكين منذ أشهر عدة مواجهة مع واشنطن بسبب #نزاع_تجاري حادّ بينهما.

وتعهّد شي بمواصلة مسيرة #الإصلاحات_الاقتصادية التي بدأها الزعيم الراحل دنغ شياوبنغ في ديسمبر 1978 ، شدّد الرئيس الصيني على أنّه لن يكون هناك تغيير في نظام الحزب الواحد.

وفي الوقت الذي تواجه فيه الصين نزاعاً حادّاً مع الولايات المتحدة حول ملفات التجارة والدبلوماسية، قال الرئيس الصيني "لا أحد في وضع يسمح له بأن يملي على الشعب الصيني ما ينبغي أو لا ينبغي القيام به".