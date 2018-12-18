هكذا يستفيد المواطن السعودي من ميزانية 2019

تتجه الحكومـة السعودية لاتباع سياسـة إنفـاق توسـعي فـي ميزانيـة العـام المالـي 2019، تهـدف إلـى تنشــيط الاقتصــاد والإسراع فــي تنفيــذ مبــادرات ومشــروعات برامــج تحقيــق #رؤيــة_المملكة_2030، ودعــم الإنفاق الاجتماعي، وفـي نفـس الوقـت الحفـاظ علـى مسـار تحقيـق التـوازن المالـي، وذلـك مــع توجــه الحكومــة إلــى وضــع إطــار واضــح للإنفاق علــى المــدى المتوســط يتماشــى مــع الأهداف الاستراتيجية لبرامـج الرؤيـة.

ويقـدر إجمالـي الإنفاق فـي ميزانيـة العـام المقبـل نحـو 1.106 تريليون ريـال، مرتفعـاً عـن المتوقـع للعـام الحالـي بنسـبة 7.3%.

النفقات التشغيلية

ويتيـح هـذا الارتفاع التوسـع فـي الإنفاق علـى مخصصـات مبـادرات برامـج تحقيـق "رؤيـة المملكـة 2030"، والتوسـع فـي الإنفاق ذي الأثر الاجتماعي، وزيـادة الإنفاق الاستثماري الهـادف إلـى تحفيـز النشـاط الاقتصادي وتطويـر البنيـة التحتيـة.

وبحسب بيانات وزارة المالية السعودية، قـدرت النفقـات التشـغيلية لعـام 2019 بـنحو 860 مليــار ريــال أي 77.8% من إجمالي النفقات، مرتفعة بنحو 4.2% عن النفقات التشغيلية في العام الحالي، وذلك بزيادة الإنفاق على برنامج #حساب_المواطن.

وقد استحوذ القطاع العسكري وقطاع التعليم على 35% من ميزانية 2019، حيث بلــغ مــا تــم تخصيصــه للقطــاع العســكري نحــو 191 مليــار ريــال، فيما ظفر قطـاع التعليـم العـام والتعليـم العالـي وتدريـب القـوى العاملـة بحصة كبيرة من الإنفاق بحوالـي 193 مليـار ريـال أي ما يشكل 17% من #ميزانية_السعودية_2019.

تعويضات العاملين

ويشكل باب تعويضات العاملين 53% من إجمالي النفقات التشغيلية، و41.2% من إجمالي النفقات، ليصل إلى حوالي 456 مليار ريال، كما يشهد الإنفاق على باب السلع والخدمات ارتفاعاً بنحو 25.5% عن المتوقع لعام 2018، مدفوعاً ببرامج تحقيق الرؤية، وبذلك تشكل 20.4% من إجمالي النفقات التشغيلية.

وتم اعتماد خطة تحفيز القطاع الخاص وتخصيص 200 مليار ريال لها على المدى المتوسط، حيث تهدف الخطة إلى تحفيز الاقتصاد وتعزيز ثقة القطاع الخاص.

من ناحية أخرى، تبلغ تقديرات النفقات الرأسمالية خلال 2019 نحو 246 مليار ريال، وهو ما يشكل 22.2% من إجمالي النفقات بزيادة 19.9% عن 2018.

برنامج حساب المواطن

برنامــج حســاب المواطــن لحمايــة الأســر الســعودية المســتحقة للدعــم مــن الأثــر المباشــر وغيــر المباشــر المتوقــع مــن الإصلاحــات الاقتصاديــة المختلفــة، والتــي قــد تتســبب بعــبء إضافــي علــى بعــض فئــات المجتمــع.

الإنفاق الاستثماري

يهــدف إلــى تحفيــز النشــاط الاقتصــادي وتطويــر البنية التحتية بما ينعكــس علــى توفيــر فــرص العمل وتعزيــز دور القطــاع الخاص.

خطط التحفيز

تســتهدف خطــط تحفيــز القطــاع الخــاص تهيئــة منــاخ الأعمــال لتدعيــم دوره فــي النمــو الاقتصــادي والتوظيــف.

العلاوة السنوية

يســتمر صــرف العــلاوة الســنوية خــلال ميزانيــة العــام المقبــل بحســب المرســوم الملكــي لإعادتهــا بوضعهــا وإجراءاتها الســابقة.

برامج تحقيق رؤية 2030

المملكة تركــز البرامــج علــى التنويــع الاقتصــادي وتطويــر البنيــة التحتيــة وتحســين مســتوى الخدمــات الحكوميــة ورفــع معــدلات نمــو بعــض القطاعــات الرئيســة والجديــدة، وتحقيــق الاســتدامة الماليــة العامــة.

الخدمات الاجتماعية

منــح المــرأة رخصــة التوثيــق للقيــام ببعــض خدمات كتابات العدل.

وضــع نظام لشــركات العمــرة يتيح زيــادة الطاقة الاســتيعابية وتحســين الخدمات.

تطويــر المهرجانات والفعاليــات الســياحية والتراثية.

رفع نســبة الأنشــطة الرياضية وارتفاع الممارســين لها من 13% إلــى 23%.