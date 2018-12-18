مالية السعودية: تسلمنا 520 ألف أمر دفع بـ820 مليار ريال

أعلنت #وزارة_المالية_السعودية، أنها تسلَّمت أكثر من 520 ألف أمر دفع خلال 11 شهراً من العام المالي 2018، بنسبة صرف بلغت 99%.

ووفق الوزارة، بحسب موقعها على "تويتر"، فقد بلغ إجمالي قيمة الأوامر 820.3 مليار ريال، بينها أكثر من 104 مليارات للقطاع الخاص، منها أكثر من 101 مليار مصروف، وغير المصروف بلغ أكثر من مليارَي ريال.

فيما بلغ إجمالي قيمة الأوامر لغير القطاع الخاص 716 ملياراً، بينها أكثر من 711 ملياراً مصروفاً وأكثر من 4 مليارات غير مصروف.

وبيّنت الوزارة أنه تم صرف 97% من تلك الأوامر خلال 30 يومًا، فيما تم صرف 99.9% منها خلال 60 يومًا، مشيرة إلى أن أوامر الدفع غير المصروفة لأكثر من 60 يومًا يعود إيقافها إلى وجود أحكام قضائية بالحجز.