السعودية: لا نية لتغيير رسوم الوافدين

أبلغ وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، مؤتمراً صحافياً، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد نية لتغيير الرسوم المفروضة على الوافدين.

وتفرض الحكومة السعودية رسوماً على تعيين الوافدين واستخراج تأشيرات الإقامة لعائلاتهم، ومن المقرر زيادتها العام القادم في إطار سياسة لتشجيع توظيف المواطنين بدلاً من الأجانب، فيما يطالب القطاع الخاص بتأجيل زيادة الرسوم.

من ناحية أخرى، أضاف الجدعان أن أسعار الوقود تخضع لمراجعة دورية، لكن لا توجد نية لزيادة أسعار الطاقة في 2019. وبموجب السياسة المعلنة سابقاً، فإن أسعار الوقود المحلية مثل البنزين والديزل والكيروسين قد تزيد في 2019، بحسب "رويترز".