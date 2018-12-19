بريطانيا تتراجع لسابع أكبر اقتصاد في 2019

قالت "بي.دبليو.سي" للمحاسبات إن #بريطانيا قد تتراجع من خامس أكبر اقتصاد في العالم إلى المركز السابع في العام المقبل، عندما تنفصل عن #الاتحاد_الأوروبي، بينما تتجه فرنسا والهند لتخطيها.



وتوقعت الشركة أن يسجل معدل النمو الاقتصادي 1.6% في 2019 لبريطانيا - بفرض نجاحها في تجنب صدمة الخروج من الاتحاد من دون اتفاق في مارس آذار - مقابل 1.7% لفرنسا و7.6% للهند.



وقال مايك جاكمان الاقتصادي في بي.دبليو.سي "من المعتاد أن تتناوب بريطانيا وفرنسا على منزلة الاقتصاد الأكبر، لكن من المرجح أن يؤدي النمو الفاتر في بريطانيا في 2018 ومجددا في 2019 إلى ترجيح كفة فرنسا".



وهذا التصنيف قائم على حجم الاقتصاد الوطني بالدولار الأميركي.



وتباطأ اقتصاد بريطانيا وتراجعت قيمة #الجنيه_الإسترليني بعد التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016.



وأضاف جاكمان "الهند هي الاقتصاد الكبير الأسرع نموا في العالم... من المؤكد أنها ستواصل الترقي على قائمة الناتج المحلي الإجمالي في العقود المقبلة".



وتتوقع بي.دبليو.سي أن تتقدم الهند للمرتبة الخامسة من السابعة في العام المقبل على أن تظل فرنسا في المرتبة السادسة.