خلاف وتبادل اتهامات بين أميركا والصين بمنظمة التجارة

كشفت نصوص كلمات محادثات سرية اطلعت عليها رويترز أن خلافاً نشب مجدداً بين #الصين والولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، في منظمة التجارة العالمية، حيث وجه كل من البلدين الاتهام للآخر بتقويض النظام التجاري متعدد الأطراف.



واتهم السفير الأميركي، دينيس شيا، الصين بالسعي "لسرقة" التكنولوجيا في قطاعات استراتيجية وإغراق #الأسواق_الأميركية بمنتجاتها، قائلاً "هذا غير مقبول".



وقال مبعوث الصين إن "الأفعال الطائشة" من جانب إدارة ترمب هي منبع الأزمة، لكن بكين تأمل أن يتمكن الطرفان بعد قمة عقدها رئيسا البلدين "من التحرك في نفس الاتجاه مع إبداء الاحترام المتبادل للمساهمة في استقرار البيئة الاقتصادية والتجارية العالمية".