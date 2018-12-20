السعودية تعتزم إصدار سندات بـ32 مليار دولار في 2019

ذكرت وكالة بلومبيرغ - نقلاً عن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان - أن الرياض تخطط لإصدار سندات بقيمة 32 مليار دولار العام المقبل.



وكان الجدعان قد أشار في مقابلة مع العربية إلى أن معظم #إصدارات_الدين خلال العام المقبل ستكون محلية، ولم يستبعد إصدار #سندات_أجنبية بعملات أجنبية أخرى غير الدولار.

وأضاف الجدعان " عقود التأمين على سندات العقود السعودية انخفضت بشكل كبير على مدار الـ5 سنوات الماضية ولذلك مستويات وأسعار الدين مقبولة ومعقولة حاليا. تتذبذب الأسعار يأتي وفقا لمعطيات مختلفة لكن بشكل عام نعتقد أن الأسعار التي يأتي الطلب عليها حالياً على أوراق الدين السعودية مقبولة جداً ولا نتوقع ارتفاع بالتكلفة".

وكانت #السعودية قد أعلنت عن ميزانيتها للعام 2019 بارتفاع في النفقات بنسبة 7%.