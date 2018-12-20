بنك إنجلترا يدق جرس الإنذار من اشتداد ضبابية "البريكست"

قال #بنك_إنجلترا المركزي إن الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "اشتدت كثيرا" على مدى الشهر المنصرم، وإن هبوط أسعار النفط سيدفع على الأرجح معدل التضخم للتراجع لما دون المستوى المستهدف عند حوالي 2%.

وصوت جميع أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة بالبنك لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0.75%، كما كان متوقعا.

لكن محضر اجتماعهم هذا الأسبوع أظهر قلقا متناميا بشأن الاضطراب المحيط بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، والمقرر حدوثه بعد أكثر قليلا من 3 أشهر.

وقالت الحكومة البريطانية اليوم إنها ستنفذ خططا للخروج دون اتفاق، وبدأت في إبلاغ الشركات والمواطنين بالاستعداد للمخاطر الناجمة عن ترك الاتحاد الأوروبي دون اتفاقية.

وخفض مسؤولو بنك إنجلترا اليوم بشكل طفيف توقعاتهم للنمو الاقتصادي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018 إلى 0.2% من 0.3% في وقت سابق، وقالوا إن من المرجح أن يكون المشهد مماثلا في الربع الأول من 2019.

وقالت لجنة السياسة النقدية في ملخص لاجتماع ديسمبر/كانون الأول "اشتدت كثيرا الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منذ الاجتماع السابق للجنة. تثقل هذه الضبابية كاهل الأسواق المالية في المملكة المتحدة".

وأشارت إلى الهبوط الأخير في قيمة الجنيه الإسترليني وأسعار الأسهم وزيادة في تقلبات الأسواق.