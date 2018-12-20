بوتين:عازمون للانضمام لنادي القوى الخمس الكبرى اقتصاديا

المصدر: موسكو – أ ف ب

أعلن الرئيس الروسي فلادمير #بوتين الخميس أن روسيا عازمة على الانضمام إلى نادي القوى الخمس الكبرى في العالم، مؤكداً أن لديها "القدرات المطلوبة" لذلك.

وقال، أثناء لقائه السنوي مع الإعلام، "نحتاج اعتماد نهج اقتصادي آخر. لدينا القدرات المطلوبة لاحتلال المرتبة الخامسة (عالميا) في المجال الاقتصادي. وأعتقد أننا سنحقق ذلك".

وأضاف أن روسيا بحاجة لإنجاز "اختراق، نحتاج قفزة في مجال الابتكار التكنولوجي. وبدون ذلك لن يكون لبلادنا مستقبل".

تأتي روسيا حاليا في المرتبة 12 في ترتيب اقتصادات العالم، بحسب ترتيب حديث للبنك الدولي.

وأشار بوتين إلى أن روسيا شهدت نموا بنسبة 1.7% في الأشهر العشرة الأخيرة، متوقعاً ارتفاعاً بنسبة 1.8%، خلال العام لكنه أكد أنه بداية من 2020 سيبلغ النمو السنوي لروسيا 3%.

كما قال إنه سجلت زيادة "طفيفة" في العائدات الحقيقية لروسيا بعد "ركود طويل".

ووصف بوتين نسبة التضخم في البلاد بأنها "مقبولة"، مع تكهنه بفترة قصيرة من ارتفاع الأسعار في 2019 بسبب ارتفاع مقرر للأداء على القيمة المضافة العام المقبل. وسيصبح هذا الأداء 20% بداية من كانون الثاني/يناير 2019، مقابل 18% حاليا.

وبشأن المستوى الحقيقي للأجور، قال بوتين إن الزيادة في الأجر ستبلغ 7% في روسيا في 2018، مضيفاً أن القدرات "المالية تتعزز، واحتياطي الذهب يرتفع" مشيرا إلى لائحة المؤشرات الاقتصادية الروسية.