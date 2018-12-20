صادرات مصر السلعية تقفز 19% وتقترب من 26 مليار دولار

أظهرت بيانات رسمية حديثة أن الصادرات السلعية لمصر قفزت بنسبة 19% خلال العام المالي 2017 / 2018 لتقترب من 26 مليار دولار.

وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، أن حصيلة الصادرات السلعية بلغت نحو 25.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 18.9%.

وأرجع المركز ارتفاع حصيلة #صادرات_مصر السلعية، إلى زيادة الصادرات البترولية بنحو 33.1%، وغير البترولية بما يقرب 12.7% خلال العام المالي 2017 / 2018.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 16.8%، لتبلغ نحو 26.29 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 22.5 مليار دولار خلال عام 2016.

وأوضح الجهاز في بيان، أن قيمة الواردات إلى #مصر انخفضت بنسبة 6.7%، لتبلغ نحو 66.57 مليار دولار عام 2017 مقابل نحو 71.36 مليار دولار خلال العام 2016.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، ارتفاع قيمة تجارة مصر الخارجية بنسبة 14.4% خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، مقابل نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد أكبر الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 1.702 مليار دولار برغم تراجعها بنسبة 13.3% عن قيمتها خلال نفس الفترة من 2017 حينما بلغت نحو 1.964 مليار دولار.

وفي المركز الثاني، جاءت #تركيا بإجمالي صادرات مصرية بلغت نحو 1.631 مليار دولار، مقابل 1.549 مليار دولار بنمو 5.3%، ثم إيطاليا بنسبة 1.328 مليار دولار مقابل 1.187 مليار دولار بنمو 10.6%.

وذكرت الهيئة أن قيمة التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي صعدت لتسجل نحو 78.4 مليار دولار، مقابل 67.096 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو بنسبة 14.4% على أساس سنوي، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضحت أن حجم التجارة ارتفع خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 9.7%، ليسجل نحو 8.053 مليار دولار، مقارنة بـ7.271 مليار دولار بنفس الشهر من عام 2017.

وتشير البيانات إلى زيادة قيمة العجز في الميزان التجاري بنحو 7.13 مليار دولار، لتسجل 37.123 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي، مقابل 29.993 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017، بنسبة زيادة تبلغ نحو 24%.

واستحوذت دول الاتحاد الأوروبي على 30% من إجمالي تجارة مصر خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري، لتبلغ 23.534 مليار دولار، مقابل 21.658 مليار دولار، بزيادة تبلغ نحو 8%، منهم 2.036 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 17.327 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة التجارة مع الدول العربية خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي لتبلغ نحو 11.508 مليار دولار مقابل 10.183 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017، منهم 7.515 مليار دولار صادرات مصرية مقابل واردات بقيمة 3.993 مليار دولار.