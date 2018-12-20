"Black Friday" تنعش مبيعات التجزئة البريطانية

أقبل المتسوقون في #بريطانيا على تخفيضات الجمعة السوداء الشهر الماضي مما دفع مبيعات التجزئة إلى الارتفاع لأعلى مستوى في 6 أشهر، لكن الصورة العامة مازالت ضعيفة قبيل أقل من 3 أشهر على الخروج رسميا من الاتحاد الأوروبي.

وقفزت أحجام مبيعات التجزئة، شاملة فترة مبيعات الجمعة السوداء، 1.4% عن الشهر السابق في أعقاب تراجعها لشهرين، لتتجاوز بذلك جميع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين وكان يشير إلى زيادة بنسبة 0.3%.

وفي الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر/تشرين الثاني، قفزت المبيعات 0.4% إجمالا مقارنة مع الفترة السابقة وهي أقل زيادة منذ أبريل/نيسان، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية.

وقال اتحاد الصناعات البريطاني إن مبيعات التجزئة بين 14 نوفمبر/تشرين الثاني و14 ديسمبر/كانون الأول شهدت أكبر انخفاض في 14 شهرا، وإن المبيعات تلك الفترة كانت الأسوأ منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2011.

وعزا ذلك إلى انخفاض دخل الأسر والتحول إلى الشراء عبر الإنترنت وقلق المستثمرين قبيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.