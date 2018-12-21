الصين تزيد الخفض الضريبي وتُبقي على وفرة السيولة

أفاد بيان نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بعد اجتماع اقتصادي سنوي لكبار زعماء البلاد بأن بكين ستزيد #خفض_الضرائب وتُبقي وفرة في السيولة خلال عام 2019 من أجل تحقيق استقرار النمو الاقتصادي.

وقالت شينخوا إن الصين ستحافظ على سياستها المالية الاستباقية والحكيمة في العام المقبل.

وأضافت أن بكين ستزيد حصتها من إصدارات الحكومات المحلية من السندات الخاصة على نطاق واسع نسبيا في 2019 وتسعى جاهدة لحل صعوبات تمويل الشركات الصغيرة والخاصة.

وذكرت شينخوا أن الحكومة تسعى لإبقاء النمو الاقتصادي للعام القادم في "نطاق معقول".