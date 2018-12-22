أميركا تزيد صعوبة مطالبها لاتفاق التجارة مع الصين

قال بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض إن #الولايات_المتحدة و #الصين قد لا تتوصلان إلى اتفاق للتجارة في ختام فترة تفاوض مدتها 90 يوما ما لم توافق بكين على إصلاحات واسعة لسياساتها الاقتصادية.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة #نيكي_اليابانية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، قال نافارو إنه سيكون "من الصعب" إبرام اتفاق بدون أن تكون الصين جاهزة لإصلاح شامل لسياساتها للتجارة والصناعة.

وكانت وزارة التجارة الصينية، قالت في وقت سابق إن هناك خططاً لعقد مزيد من محادثات التجارة مع الولايات المتحدة في يناير، مضيفة أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بخصوص ترتيبات المفاوضات في أحدث مكالمة هاتفية على مستوى نائب الوزير.

وقال قاو فنغ، المتحدث باسم الوزارة للصحافيين خلال إيجاز دوري، إن فرص التعاون التجاري بين البلدين ضخمة، وإن طبيعة التعاون الذي يعود بالنفع على الطرفين معاً لن تتغير.