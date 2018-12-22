هل النمو يعكس الواقع بالسعودية؟.. وزير المالية يجيب

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن #ميزانية_السعودية_2019 ومجمل البرامج والخطط المتصلة بها تعمل في عدة جوانب، منها على مساعدة #القطاع_الخاص_السعودي على تجاوز التحديات المتصلة بالآثار الجانبية للإصلاحات الاقتصادية.

وأشار في رده على سؤال رجل الأعمال عبد العزيز العجلان، نائب رئيس غرفة الرياض الأسبق خلال #منتدى_الميزانية الذي عقد بالرياض الأربعاء الماضي، إلى "تحديات ترافق رحلة الإصلاحات الاقتصادية العميقة في مختلف دول العالم، وتعمل عادة الحكومات بالتعاون مع القطاع الخاص على تجاوز آثارها".

وفي رده على سؤال آخر، تحدث الجدعان عن نتائج منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار التي بلغت عقودها نحو 50 مليار دولار، بجانب استثمارات كبرى في مدينة الملك سلمان للطاقة، وزيادة عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين من 350 رخصة في 2017 إلى 700 رخصة في 2018 بجانب ارتفاع حجم الاستثمارات من 6 مليارات ريال إلى 13 مليار ريال لنفس الفترة المقارنة.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

وكان رد وزير المالية مفصلاً من 3 محاور على التساؤل بشأن الفرق بين تقديرات النمو الاقتصادي، وما يجري على أرض الواقع للأنشطة الاقتصادية في السعودية:

- هناك فرق بين آثار الإصلاحات وبين توقعات النمو الاقتصادي، فالسير "في رحلة إصلاحات عميقة لا بد أن تكون له آثار جانبية وتسعى الحكومة السعودية وبشكل واضح جداً على العمل مع القطاع الخاص، لتجاوز تلك التحديات التي تنتج عن الإصلاحات الاقتصادية".

- تحدث الوزير الجدعان عن قطاعات وأنشطة اقتصادية، كان القطاع الخاص السعودي، "قد توسع بها بأكثر مما يتحمل الاقتصاد المحلي، وفي هذا الجانب تكون المسألة مسألة قرارات اتخذها القطاع الخاص بالتوسع في قطاعات قد لا يحتاجها الاقتصاد وبهذا الحجم".

- في ضوء #ميزانية_السعودية_2019 وفي ضوء #رؤية_السعودية_2030 قال وزير المالية إن "هناك مشاريع ضخمة كفيلة بتوفير فرص استثمار كبرى للقطاع الخاص".

من جهته أشار العجلان إلى تفاؤله بزيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 2.3%، متطلعاً إلى وصوله إلى 3% في العام المقبل.

كما أثار العجلان تساؤلات حول الفرق بين الأرقام المتفائلة في استعراض تقديرات النمو الاقتصادي، وبين المحلات والعقارات التي تشغر من نشاطاتها التجارية في الآونة الأخيرة، والتي تتصل في جوانب منها الأداء الاقتصادي، وتوجهات القطاع الخاص، وآثار الإصلاحات.

وكانت مواقع بالتواصل الاجتماعي تناقلت كلام العجلان على أنه سؤال مفتوح لم تجرِ الإجابة عنه في حين أن الإجابة المفصلة من 3 محاور من وزير المالية كانت مباشرة على السؤال في المنتدى الذي اتسم بالنقاش التفاعلي المباشر.