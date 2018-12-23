تعيين أول روبوت بجهة حكومية سعودية.. هذه وظيفته!

تسلم روبوت آلي وظيفته الحكومية في السعودية، وذلك في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث تم تسليمه بطاقته الوظيفية ومهامه المطلوبة، وحضر أول اجتماع الذي عقد صباح اليوم الأحد بحضور وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، ومحافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد وأعضاء مجلس الإدارة.

وسيسهم الروبوت في خدمة العملاء عبر جهاز تقييم إلكتروني، وإيصال رسائل لزوار معارض وأنشطة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وناقش مجلس الإدارة عدداً من الموضوعات المتعلقة ببرامج المؤسسة المختلفة، والجهود المبذولة لتطويرها، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الحكيمة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، لتأهيل أبناء وبنات الوطن وفق أعلى المستويات.