أثرياء العالم خسروا نصف تريليون دولار خلال 2018

أظهر مؤشر "بلومبيرغ" لأغنى 500 ملياردير، خسارة #أثرياء_العالم نحو 511 مليار دولار في 2018، وذلك بعد أن تلاشت مكاسب الكثير من #الأسهم_العالمية خلال النصف الأول من العام.



ووفقاً لوكالة "بلومبيرغ"، فإن توترات التجارة العالمية، بالإضافة إلى مخاوف من حدوث #ركود_اقتصادي في الولايات المتحدة، تسببت بانخفاض #الأسواق_العالمية مع نهاية العام الحالي، الأمر الذي نتج عنه تراجع ثروة أغنى 500 شخص في مؤشر "بلومبيرغ" إلى نحو 4.7 تريليون دولار مع إغلاق يوم الجمعة الماضي، وهو يمثل ثاني تراجع سنوي لمؤشر الثروات منذ انطلاقه عام 2012.



وبيّنت الوكالة أن ذلك يظهر تحولاً حاداً من التراجع رغم البداية الجيدة مع مطلع العام، والتي ساعد خلالها المستثمرون المتفائلون في دفع ثروات الأغنياء إلى مستوى قياسي بلغ 5.6 تريليون دولار، بحسب تقرير نقلته صحيفة الراي الكويتية.