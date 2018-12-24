الكويت تتجه لتعديل سلم رواتب موظفي القطاع العام

كشفت صحيفة الأنباء الكويتية عن اتجاه حكومة #الكويت إلى "تعديل سلم الرواتب في القطاعات الحكومية، حيث سيتم ربط الرواتب والأجور بمعدلات التضخم وإنتاجية الموظف، ويخفض الفروقات بين رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص"، بحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر رفيعة.

وتحدثت المصادر أن تعديل #سلم_الرواتب يكلف ميزانية الدولة 350 مليون دينار (ما يعادل 1.2 مليار دولار)، ويهدف إلى إنصاف ما يقارب 40% من العاملين في الحكومة. لكن المصادر لم تذكر إذا كان 60% الآخرين سيتأثرون سلبياً من هذه التعديلات.

وقالت المصادر: "سيتم تعديل أوضاع 40% من العاملين مقارنة بنظرائهم في المهن والتخصصات نفسها في جهات حكومية أخرى".