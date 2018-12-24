بعد تعويم الجنيه.. كم أنفقت مصر على "تكافل وكرامة"؟

في إطار تخفيف حدة تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية تحت إشراف مؤسسات دولية، رفعت الحكومة المصرية من مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها مخصصات دعم السلع والتوسع في برنامجي تكافل وكرامة اللذين تم إطلاقهما خلال العام 2015.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن قيمة #الدعم_النقدي المقدم للمستفيدين خلال العام الجاري تخطى الـ 19 مليار جنيه.

ومنذ صدور قرار #تحرير_سوق_الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في بداية نوفمبر من العام 2016، شهدت مصر موجة عنيفة من ارتفاعات جميع أسعار السلع والخدمات، حيث أصدرت الحكومة قرارات تتعلق بإعادة هيكلة دعم الطاقة والمحروقات والكهرباء والمياه والمواصلات.

وأوضحت وزارة التضامن أن ارتفاع عدد المسجلين في قاعدة بيانات الأولى بالرعاية والتي تشمل من يحصل على دعم، ومن يرى أنه مستحق للدعم ولم يحصل عليه بلغ 8 ملايين أسرة بإجمالي 32 مليون مواطن.

وأشارت إلى أن إجمالي ما تم صرفه للمستفيدين من #برنامج_الدعم_النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بلغ نحو 13.7 مليا جنيه، لنحو 2.213 مليون مستفيد. كما أن الأسر المستفيدة من الدعم النقدي في معاشات الضمان الاجتماعي بلغت 1.382 مليون أسرة بإجمالي مبالغ تم صرفها بلغت نحو 5.534 مليار جنيه.

وتسعى وزارة التضامن الاجتماعى لرفع مخصصات برنامج تكافل وكرامة لـ40 مليار جنيه حتى يونيو 2019.

ووفقاً لوزارة التضامن، فإن إجمالى الدعم النقدي الذى تم إنفاقه على المستفيدين من #برنامج_تكافل_وكرامة منذ بداية إطلاقه عام 2015 وحتى نهاية ديسمبر من العام الماضي بلغ نحو 12.2 مليار جنيه.

وتتضمن معايير استحقاق دعم برنامج تكافل وكرامة انتظام جميع الأبناء في المدارس، وعدم امتلاك الزوج أو الزوجة لمصدر دخل شهري ثابت، أو معاش اجتماعي أو تأميني، أو مصادر دخل بديلة مثل وجود سيارة أجرة أو حيازة زراعية أو ماشية وغيرها من الضوابط اللازم توافرها.

وأوضحت "التضامن" أن إجمالي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط الذي أنفق من خلال جميع برامج الضمان الاجتماعي خلال الفترة من 2014 وحتى 2017 بلغ نحو 29.2 مليار جنيها، بينما يبلغ عدد المستفيدين نحو 3.9 مليون أسرة.

ويستهدف برنامج "تكافل" أسراً فقيرة لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة، بينما يستفيد من مخصصات برنامج "كرامة" كبار السن وذوو القدرات الخاصة الذين لا يستطيعون العمل.

وتستحوذ محافظات الصعيد على نحو 72% من إجمالي مخصصات برنامجي "تكافل وكرامة"، وتسعى الحكومة إلى زيادة عدد المستفيدين في جميع المحافظات والوصول للطبقات الأكثر فقراً.

وبدأ البرنامج عام 2015، وتم تنفيذه في جميع المحافظات، مع إنشاء قاعدة بيانات تضم نحو 13.5 مليون أسرة.